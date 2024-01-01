Kamboçya rielinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KHR → TRY çevirin

1.000 khr
7,55 try

1.00000 KHR = 0.00755 TRY

08:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.073289.10851.45221.652480.9482818.3142
1 GBP1.1693311.25495104.1991.698141.932331.1088521.4157
1 USD0.93180.796844183.03071.353151.539760.8836517.065
1 INR0.01122230.009596990.012043710.0162970.01854450.01064240.205526

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Kamboçya rielinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Türk Lirası
1 KHR0.00755 TRY
5 KHR0.03773 TRY
10 KHR0.07545 TRY
20 KHR0.15090 TRY
50 KHR0.37725 TRY
100 KHR0.75451 TRY
250 KHR1.88627 TRY
500 KHR3.77253 TRY
1000 KHR7.54507 TRY
2000 KHR15.09014 TRY
5000 KHR37.72535 TRY
10000 KHR75.45070 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kamboçya Rieli
1 TRY132.53700 KHR
5 TRY662.68500 KHR
10 TRY1325.37000 KHR
20 TRY2650.74000 KHR
50 TRY6626.85000 KHR
100 TRY13253.70000 KHR
250 TRY33134.25000 KHR
500 TRY66268.50000 KHR
1000 TRY132537.00000 KHR
2000 TRY265074.00000 KHR
5000 TRY662685.00000 KHR
10000 TRY1325370.00000 KHR