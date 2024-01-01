5 Türk lirasından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile TRY → KHR çevirin

5 try
625,03 khr

1,000 TRY = 125,0 KHR

16:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4861,3773,67247,543
1 EUR1,06510,855295,78888,8921,4663,9150,621
1 GBP1,2451,171345,958103,9691,7144,57359,207
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kamboçya Rieli
1 TRY125,00600 KHR
5 TRY625,03000 KHR
10 TRY1.250,06000 KHR
20 TRY2.500,12000 KHR
50 TRY6.250,30000 KHR
100 TRY12.500,60000 KHR
250 TRY31.251,50000 KHR
500 TRY62.503,00000 KHR
1000 TRY125.006,00000 KHR
2000 TRY250.012,00000 KHR
5000 TRY625.030,00000 KHR
10000 TRY1.250.060,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Türk Lirası
1 KHR0,00800 TRY
5 KHR0,04000 TRY
10 KHR0,08000 TRY
20 KHR0,15999 TRY
50 KHR0,39998 TRY
100 KHR0,79996 TRY
250 KHR1,99991 TRY
500 KHR3,99981 TRY
1000 KHR7,99962 TRY
2000 KHR15,99924 TRY
5000 KHR39,99810 TRY
10000 KHR79,99620 TRY