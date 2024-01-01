5 турецких лир в камбоджийские риели
Сконвертируйте TRY в KHR по реальному обменному курсу
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|1 TRY в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|126,5420
|127,2920
|Низкий
|124,0760
|124,0760
|В среднем
|125,1619
|125,8443
|Изменить
|-0.85%
|-0.32%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к KHR
За последние 30 дней максимальный курс TRY к KHR составил 126,5420, а минимальный — 124,0760. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 125,1619. Изменение курса TRY к KHR в процентном соотношении составило -0.85.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к KHR составил 127,2920, а минимальный — 124,0760. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 125,8443. Изменение курса TRY к KHR в процентном соотношении составило -0.32.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Камбоджийский риель
|1 TRY
|124,30500 KHR
|5 TRY
|621,52500 KHR
|10 TRY
|1 243,05000 KHR
|20 TRY
|2 486,10000 KHR
|50 TRY
|6 215,25000 KHR
|100 TRY
|12 430,50000 KHR
|250 TRY
|31 076,25000 KHR
|500 TRY
|62 152,50000 KHR
|1000 TRY
|124 305,00000 KHR
|2000 TRY
|248 610,00000 KHR
|5000 TRY
|621 525,00000 KHR
|10000 TRY
|1 243 050,00000 KHR