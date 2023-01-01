Камбоджийские риели в казахстанские тенге

Сконвертируйте KHR в KZT по реальному обменному курсу

1000 khr
112.64 kzt

1.00000 KHR = 0.11264 KZT

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к KZT

1 мин. назад 1 KHR → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.455231.670970.9566518.5027
1GBP1.163611.24865103.5011.693291.944331.1131621.5296
1USD0.93190.800865182.891.35611.557150.8914517.2423
1INR0.01124240.009661780.012064210.01636020.01878570.01075460.208014

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Казахстанский тенге
1 KHR0.11264 KZT
5 KHR0.56322 KZT
10 KHR1.12645 KZT
20 KHR2.25290 KZT
50 KHR5.63225 KZT
100 KHR11.26450 KZT
250 KHR28.16125 KZT
500 KHR56.32250 KZT
1000 KHR112.64500 KZT
2000 KHR225.29000 KZT
5000 KHR563.22500 KZT
10000 KHR1126.45000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Камбоджийский риель
1 KZT8.87743 KHR
5 KZT44.38715 KHR
10 KZT88.77430 KHR
20 KZT177.54860 KHR
50 KZT443.87150 KHR
100 KZT887.74300 KHR
250 KZT2219.35750 KHR
500 KZT4438.71500 KHR
1000 KZT8877.43000 KHR
2000 KZT17754.86000 KHR
5000 KZT44387.15000 KHR
10000 KZT88774.30000 KHR