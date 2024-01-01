История обменного курса камбоджийский риель–казахстанские тенге

Обменный курс камбоджийских риеля/казахстанские тенге сейчас составляет 0,121, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.833% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,121, и минимумом, равным 0,120, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.470%.