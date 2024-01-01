Kamboçya rielinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile KHR → KZT çevirin

1.000 khr
109,92 kzt

1.00000 KHR = 0.10992 KZT

08:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.073589.1331.452391.652430.9485618.312
1 GBP1.1693511.2553104.2281.698361.932271.109221.4132
1 USD0.931550.796622183.03031.352951.539290.8836517.0582
1 INR0.01121920.009594360.012043810.01629470.01853890.01064250.205445

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kamboçya rielinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kazakistan Tengesi
1 KHR0.10992 KZT
5 KHR0.54958 KZT
10 KHR1.09917 KZT
20 KHR2.19834 KZT
50 KHR5.49585 KZT
100 KHR10.99170 KZT
250 KHR27.47925 KZT
500 KHR54.95850 KZT
1000 KHR109.91700 KZT
2000 KHR219.83400 KZT
5000 KHR549.58500 KZT
10000 KHR1099.17000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kamboçya Rieli
1 KZT9.09775 KHR
5 KZT45.48875 KHR
10 KZT90.97750 KHR
20 KZT181.95500 KHR
50 KZT454.88750 KHR
100 KZT909.77500 KHR
250 KZT2274.43750 KHR
500 KZT4548.87500 KHR
1000 KZT9097.75000 KHR
2000 KZT18195.50000 KHR
5000 KZT45488.75000 KHR
10000 KZT90977.50000 KHR