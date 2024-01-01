250 Kazakistan tengesinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile KZT → KHR çevirin

1,000₸ KZT = 8,145៛ KHR

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 KZT → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,42018,6016
Düşük8,14518,1451
Ortalama8,28698,3892
Değişim-3.18%-5.31%
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1 KZT → KHR istatistikleri

KZT → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,4201, en düşük 8,1451 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,2869 oldu. KZT → KHR kurundaki değişiklik -3.18 değerindeydi.

KZT → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,6016, en düşük 8,1451 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,3892 oldu. KZT → KHR kurundaki değişiklik -5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1880,9490,7931,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9090,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5470,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kamboçya Rieli
1 KZT8,14508 KHR
5 KZT40,72540 KHR
10 KZT81,45080 KHR
20 KZT162,90160 KHR
50 KZT407,25400 KHR
100 KZT814,50800 KHR
250 KZT2.036,27000 KHR
500 KZT4.072,54000 KHR
1000 KZT8.145,08000 KHR
2000 KZT16.290,16000 KHR
5000 KZT40.725,40000 KHR
10000 KZT81.450,80000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kazakistan Tengesi
1 KHR0,12277 KZT
5 KHR0,61387 KZT
10 KHR1,22773 KZT
20 KHR2,45546 KZT
50 KHR6,13865 KZT
100 KHR12,27730 KZT
250 KHR30,69325 KZT
500 KHR61,38650 KZT
1000 KHR122,77300 KZT
2000 KHR245,54600 KZT
5000 KHR613,86500 KZT
10000 KHR1.227,73000 KZT