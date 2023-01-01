ريال كمبودي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل KHR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١١٦٫٠٧ kzt

1.00000 KHR = 0.11607 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KHR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0663588.65051.435951.659950.96418.3081
1GBP1.1535411.23015102.2681.656521.914931.1120121.1203
1USD0.937750.812909183.13451.34661.556660.90417.1689
1INR0.01128030.009778240.012028710.01619780.01872460.01087390.20652

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / تنغي كازاخستاني
1 KHR0.11607 KZT
5 KHR0.58033 KZT
10 KHR1.16066 KZT
20 KHR2.32132 KZT
50 KHR5.80330 KZT
100 KHR11.60660 KZT
250 KHR29.01650 KZT
500 KHR58.03300 KZT
1000 KHR116.06600 KZT
2000 KHR232.13200 KZT
5000 KHR580.33000 KZT
10000 KHR1160.66000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / ريال كمبوديا
1 KZT8.61582 KHR
5 KZT43.07910 KHR
10 KZT86.15820 KHR
20 KZT172.31640 KHR
50 KZT430.79100 KHR
100 KZT861.58200 KHR
250 KZT2153.95500 KHR
500 KZT4307.91000 KHR
1000 KZT8615.82000 KHR
2000 KZT17231.64000 KHR
5000 KZT43079.10000 KHR
10000 KZT86158.20000 KHR