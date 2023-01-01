1 казахстанский тенге в камбоджийские риели

Сконвертируйте KZT в KHR по реальному обменному курсу

1 kzt
8.80 khr

1.00000 KZT = 8.80060 KHR

Среднерыночный курс в 19:29 UTC
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График изменения обменного курса KZT к KHR

1 мин. назад 1 KZT → 0 KHR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Камбоджийский риель
1 KZT8.80060 KHR
5 KZT44.00300 KHR
10 KZT88.00600 KHR
20 KZT176.01200 KHR
50 KZT440.03000 KHR
100 KZT880.06000 KHR
250 KZT2200.15000 KHR
500 KZT4400.30000 KHR
1000 KZT8800.60000 KHR
2000 KZT17601.20000 KHR
5000 KZT44003.00000 KHR
10000 KZT88006.00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Казахстанский тенге
1 KHR0.11363 KZT
5 KHR0.56815 KZT
10 KHR1.13629 KZT
20 KHR2.27258 KZT
50 KHR5.68145 KZT
100 KHR11.36290 KZT
250 KHR28.40725 KZT
500 KHR56.81450 KZT
1000 KHR113.62900 KZT
2000 KHR227.25800 KZT
5000 KHR568.14500 KZT
10000 KHR1136.29000 KZT