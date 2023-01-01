ريال كمبودي إلى كرونة آيسلندية

تحويل KHR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٣٣٫١١ isk

1.00000 KHR = 0.03311 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:18 UTC
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KHR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436071.660280.9640518.3117
1GBP1.1535411.2301102.2641.656511.915151.1120721.1227
1USD0.937750.812942183.13451.346651.55690.904117.1715
1INR0.01127970.009778640.012028710.01619840.01872750.01087510.206551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Icelandic Króna
1 KHR0.03311 ISK
5 KHR0.16557 ISK
10 KHR0.33114 ISK
20 KHR0.66228 ISK
50 KHR1.65571 ISK
100 KHR3.31142 ISK
250 KHR8.27855 ISK
500 KHR16.55710 ISK
1000 KHR33.11420 ISK
2000 KHR66.22840 ISK
5000 KHR165.57100 ISK
10000 KHR331.14200 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ريال كمبوديا
1 ISK30.19850 KHR
5 ISK150.99250 KHR
10 ISK301.98500 KHR
20 ISK603.97000 KHR
50 ISK1509.92500 KHR
100 ISK3019.85000 KHR
250 ISK7549.62500 KHR
500 ISK15099.25000 KHR
1000 ISK30198.50000 KHR
2000 ISK60397.00000 KHR
5000 ISK150992.50000 KHR
10000 ISK301985.00000 KHR