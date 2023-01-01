10 آلاف ريال كمبودي إلى كرونة آيسلندية

تحويل KHR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ khr
٣٣٥٫٧٤ isk

1.00000 KHR = 0.03357 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 06:41
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KHR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870251.058187.97521.450971.6750.946219.2739
1GBP1.149111.2159101.0951.667361.924811.0872722.1483
1USD0.94510.822436183.14451.37131.583030.8942518.2156
1INR0.01136680.009891650.012027310.0164930.01903950.01075540.219084

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Icelandic Króna
1 KHR0.03357 ISK
5 KHR0.16787 ISK
10 KHR0.33574 ISK
20 KHR0.67149 ISK
50 KHR1.67872 ISK
100 KHR3.35744 ISK
250 KHR8.39360 ISK
500 KHR16.78720 ISK
1000 KHR33.57440 ISK
2000 KHR67.14880 ISK
5000 KHR167.87200 ISK
10000 KHR335.74400 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ريال كمبوديا
1 ISK29.78460 KHR
5 ISK148.92300 KHR
10 ISK297.84600 KHR
20 ISK595.69200 KHR
50 ISK1489.23000 KHR
100 ISK2978.46000 KHR
250 ISK7446.15000 KHR
500 ISK14892.30000 KHR
1000 ISK29784.60000 KHR
2000 ISK59569.20000 KHR
5000 ISK148923.00000 KHR
10000 ISK297846.00000 KHR