Kamboçya rielinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KHR → ISK çevirin

1.000 khr
33,98 isk

1.00000 KHR = 0.03398 ISK

08:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539410.931557.193623.708483.03030.796781
1 CAD0.73901611.137650.688455.3161917.521461.36080.588834
1 AUD0.64960.87900610.6051524.6729615.40153.93650.517589
1 EUR1.073451.452541.6524817.7219725.450589.12890.855315

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Kamboçya rielinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / İzlanda Kronu
1 KHR0.03398 ISK
5 KHR0.16991 ISK
10 KHR0.33982 ISK
20 KHR0.67964 ISK
50 KHR1.69911 ISK
100 KHR3.39821 ISK
250 KHR8.49553 ISK
500 KHR16.99105 ISK
1000 KHR33.98210 ISK
2000 KHR67.96420 ISK
5000 KHR169.91050 ISK
10000 KHR339.82100 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kamboçya Rieli
1 ISK29.42720 KHR
5 ISK147.13600 KHR
10 ISK294.27200 KHR
20 ISK588.54400 KHR
50 ISK1471.36000 KHR
100 ISK2942.72000 KHR
250 ISK7356.80000 KHR
500 ISK14713.60000 KHR
1000 ISK29427.20000 KHR
2000 ISK58854.40000 KHR
5000 ISK147136.00000 KHR
10000 ISK294272.00000 KHR