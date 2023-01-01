1 ريال كمبودي إلى كرونة آيسلندية

تحويل KHR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠٣ isk

1.00000 KHR = 0.03358 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 06:40
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KHR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.058187.97731.451081.675140.946419.2748
1GBP1.148911.2157101.0811.667211.924641.0873222.1457
1USD0.94510.822571183.14651.37141.583160.894418.2164
1INR0.01136660.009893040.01202710.01649380.01904060.01075690.219088

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Icelandic Króna
1 KHR0.03358 ISK
5 KHR0.16788 ISK
10 KHR0.33576 ISK
20 KHR0.67151 ISK
50 KHR1.67878 ISK
100 KHR3.35756 ISK
250 KHR8.39390 ISK
500 KHR16.78780 ISK
1000 KHR33.57560 ISK
2000 KHR67.15120 ISK
5000 KHR167.87800 ISK
10000 KHR335.75600 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ريال كمبوديا
1 ISK29.78360 KHR
5 ISK148.91800 KHR
10 ISK297.83600 KHR
20 ISK595.67200 KHR
50 ISK1489.18000 KHR
100 ISK2978.36000 KHR
250 ISK7445.90000 KHR
500 ISK14891.80000 KHR
1000 ISK29783.60000 KHR
2000 ISK59567.20000 KHR
5000 ISK148918.00000 KHR
10000 ISK297836.00000 KHR