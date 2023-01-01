ريال كمبودي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل KHR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٢٠ shp

1.00000 KHR = 0.00020 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0667588.68371.436271.659920.9641518.3081
1GBP1.153611.2306102.3051.656881.914881.1122521.1202
1USD0.93740.812612183.13451.34641.556060.903817.1625
1INR0.0112760.009774660.012028710.01619540.01871730.01087150.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه سانت هيلانة
1 KHR0.00020 SHP
5 KHR0.00099 SHP
10 KHR0.00198 SHP
20 KHR0.00396 SHP
50 KHR0.00991 SHP
100 KHR0.01982 SHP
250 KHR0.04954 SHP
500 KHR0.09908 SHP
1000 KHR0.19815 SHP
2000 KHR0.39630 SHP
5000 KHR0.99076 SHP
10000 KHR1.98152 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / ريال كمبوديا
1 SHP5046.64000 KHR
5 SHP25233.20000 KHR
10 SHP50466.40000 KHR
20 SHP100932.80000 KHR
50 SHP252332.00000 KHR
100 SHP504664.00000 KHR
250 SHP1261660.00000 KHR
500 SHP2523320.00000 KHR
1000 SHP5046640.00000 KHR
2000 SHP10093280.00000 KHR
5000 SHP25233200.00000 KHR
10000 SHP50466400.00000 KHR