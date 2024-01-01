Kamboçya rielinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile KHR → SHP çevirin

1.000 khr
0,20 shp

1.00000 KHR = 0.00020 SHP

08:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855241.073289.10521.45221.652480.9483718.3153
1 GBP1.1692611.25485104.1871.6981.932171.1088921.4154
1 USD0.93180.796908183.02761.353151.539760.883717.0661
1 INR0.01122270.009598110.012044210.01629760.01854520.01064340.205547

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Kamboçya rielinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Saint Helena Poundu
1 KHR0.00020 SHP
5 KHR0.00098 SHP
10 KHR0.00195 SHP
20 KHR0.00391 SHP
50 KHR0.00977 SHP
100 KHR0.01955 SHP
250 KHR0.04887 SHP
500 KHR0.09774 SHP
1000 KHR0.19548 SHP
2000 KHR0.39096 SHP
5000 KHR0.97740 SHP
10000 KHR1.95479 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Kamboçya Rieli
1 SHP5115.65000 KHR
5 SHP25578.25000 KHR
10 SHP51156.50000 KHR
20 SHP102313.00000 KHR
50 SHP255782.50000 KHR
100 SHP511565.00000 KHR
250 SHP1278912.50000 KHR
500 SHP2557825.00000 KHR
1000 SHP5115650.00000 KHR
2000 SHP10231300.00000 KHR
5000 SHP25578250.00000 KHR
10000 SHP51156500.00000 KHR