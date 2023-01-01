ريال كمبودي إلى بيزو فلبيني

تحويل KHR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٣٫٨٢ php

1.00000 KHR = 0.01382 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:23 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KHR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0666588.67541.436241.659770.9641518.3085
1GBP1.1535411.23045102.2931.65681.914651.1121821.1201
1USD0.937550.812711183.13451.34651.556060.903917.1645
1INR0.01127710.009775850.012028710.01619660.01871730.01087270.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Philippine Peso
1 KHR0.01382 PHP
5 KHR0.06908 PHP
10 KHR0.13817 PHP
20 KHR0.27634 PHP
50 KHR0.69084 PHP
100 KHR1.38168 PHP
250 KHR3.45420 PHP
500 KHR6.90840 PHP
1000 KHR13.81680 PHP
2000 KHR27.63360 PHP
5000 KHR69.08400 PHP
10000 KHR138.16800 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / ريال كمبوديا
1 PHP72.37580 KHR
5 PHP361.87900 KHR
10 PHP723.75800 KHR
20 PHP1447.51600 KHR
50 PHP3618.79000 KHR
100 PHP7237.58000 KHR
250 PHP18093.95000 KHR
500 PHP36187.90000 KHR
1000 PHP72375.80000 KHR
2000 PHP144751.60000 KHR
5000 PHP361879.00000 KHR
10000 PHP723758.00000 KHR