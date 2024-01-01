Kamboçya rielinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile KHR → PHP çevirin

1.000 khr
13,73 php

1.00000 KHR = 0.01373 PHP

08:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.073489.12271.452261.652270.9484818.3141
1 GBP1.1692111.25505104.2051.698021.931891.1089821.4134
1 USD0.931650.796781183.02841.352951.539290.8836517.0618
1 INR0.01122050.009596490.012044110.0162950.01853930.01064270.205494

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Kamboçya rielinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Filipinler Pesosu
1 KHR0.01373 PHP
5 KHR0.06867 PHP
10 KHR0.13735 PHP
20 KHR0.27470 PHP
50 KHR0.68674 PHP
100 KHR1.37349 PHP
250 KHR3.43372 PHP
500 KHR6.86745 PHP
1000 KHR13.73490 PHP
2000 KHR27.46980 PHP
5000 KHR68.67450 PHP
10000 KHR137.34900 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kamboçya Rieli
1 PHP72.80740 KHR
5 PHP364.03700 KHR
10 PHP728.07400 KHR
20 PHP1456.14800 KHR
50 PHP3640.37000 KHR
100 PHP7280.74000 KHR
250 PHP18201.85000 KHR
500 PHP36403.70000 KHR
1000 PHP72807.40000 KHR
2000 PHP145614.80000 KHR
5000 PHP364037.00000 KHR
10000 PHP728074.00000 KHR