2.000 Filipinler pesosundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile PHP → KHR çevirin

1,000₱ PHP = 68,92៛ KHR

07:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 PHP → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek70,609773,1377
Düşük68,727468,7274
Ortalama69,553471,2830
Değişim-2.35%-4.79%
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1 PHP → KHR istatistikleri

PHP → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 70,6097, en düşük 68,7274 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 69,5534 oldu. PHP → KHR kurundaki değişiklik -2.35 değerindeydi.

PHP → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 73,1377, en düşük 68,7274 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 71,2830 oldu. PHP → KHR kurundaki değişiklik -4.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.396,87154,6557,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,426109,7665,142
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,37163,0157,636
1 AUD0,6460,910,61310,511902,23899,8924,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kamboçya Rieli
1 PHP68,91880 KHR
5 PHP344,59400 KHR
10 PHP689,18800 KHR
20 PHP1.378,37600 KHR
50 PHP3.445,94000 KHR
100 PHP6.891,88000 KHR
250 PHP17.229,70000 KHR
500 PHP34.459,40000 KHR
1000 PHP68.918,80000 KHR
2000 PHP137.837,60000 KHR
5000 PHP344.594,00000 KHR
10000 PHP689.188,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Filipinler Pesosu
1 KHR0,01451 PHP
5 KHR0,07255 PHP
10 KHR0,14510 PHP
20 KHR0,29020 PHP
50 KHR0,72549 PHP
100 KHR1,45098 PHP
250 KHR3,62745 PHP
500 KHR7,25490 PHP
1000 KHR14,50980 PHP
2000 KHR29,01960 PHP
5000 KHR72,54900 PHP
10000 KHR145,09800 PHP