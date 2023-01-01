ريال كمبودي إلى ريال سعودي

تحويل KHR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٩١ sar

1.00000 KHR = 0.00091 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KHR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0667588.68371.436271.659920.9641518.3081
1GBP1.153611.2306102.3051.656881.914881.1122521.1202
1USD0.93740.812612183.13451.34641.556060.903817.1625
1INR0.0112760.009774660.012028710.01619540.01871730.01087150.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / ريال سعودي
1 KHR0.00091 SAR
5 KHR0.00456 SAR
10 KHR0.00911 SAR
20 KHR0.01823 SAR
50 KHR0.04557 SAR
100 KHR0.09115 SAR
250 KHR0.22787 SAR
500 KHR0.45574 SAR
1000 KHR0.91147 SAR
2000 KHR1.82294 SAR
5000 KHR4.55735 SAR
10000 KHR9.11470 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / ريال كمبوديا
1 SAR1097.13000 KHR
5 SAR5485.65000 KHR
10 SAR10971.30000 KHR
20 SAR21942.60000 KHR
50 SAR54856.50000 KHR
100 SAR109713.00000 KHR
250 SAR274282.50000 KHR
500 SAR548565.00000 KHR
1000 SAR1097130.00000 KHR
2000 SAR2194260.00000 KHR
5000 SAR5485650.00000 KHR
10000 SAR10971300.00000 KHR