Kamboçya rielinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile KHR → SAR çevirin

1.000 khr
0,92 sar

1.00000 KHR = 0.00092 SAR

08:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539410.931657.193623.699883.02840.796844
1 CAD0.73901611.137650.6885145.3161917.514861.35930.588881
1 AUD0.64960.87900610.6052084.6729615.395453.93520.51763
1 EUR1.073351.45241.6523217.7212525.438589.11850.85528

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Kamboçya rielinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Arabistan Riyali
1 KHR0.00092 SAR
5 KHR0.00460 SAR
10 KHR0.00920 SAR
20 KHR0.01840 SAR
50 KHR0.04600 SAR
100 KHR0.09200 SAR
250 KHR0.23000 SAR
500 KHR0.46000 SAR
1000 KHR0.92000 SAR
2000 KHR1.83999 SAR
5000 KHR4.59999 SAR
10000 KHR9.19997 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kamboçya Rieli
1 SAR1086.96000 KHR
5 SAR5434.80000 KHR
10 SAR10869.60000 KHR
20 SAR21739.20000 KHR
50 SAR54348.00000 KHR
100 SAR108696.00000 KHR
250 SAR271740.00000 KHR
500 SAR543480.00000 KHR
1000 SAR1086960.00000 KHR
2000 SAR2173920.00000 KHR
5000 SAR5434800.00000 KHR
10000 SAR10869600.00000 KHR