ريال كمبودي إلى جنيه مصري

تحويل KHR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
7.51 egp

1.00000 KHR = 0.00751 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KHR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.435991.659870.9637518.3168
1GBP1.1536711.2301102.2641.656581.914851.1118521.1305
1USD0.93780.812942183.13451.34671.556660.903917.1779
1INR0.01128080.009778640.012028710.01619910.01872460.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه مصري
1 KHR0.00751 EGP
5 KHR0.03755 EGP
10 KHR0.07509 EGP
20 KHR0.15018 EGP
50 KHR0.37546 EGP
100 KHR0.75091 EGP
250 KHR1.87728 EGP
500 KHR3.75456 EGP
1000 KHR7.50911 EGP
2000 KHR15.01822 EGP
5000 KHR37.54555 EGP
10000 KHR75.09110 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ريال كمبوديا
1 EGP133.17200 KHR
5 EGP665.86000 KHR
10 EGP1331.72000 KHR
20 EGP2663.44000 KHR
50 EGP6658.60000 KHR
100 EGP13317.20000 KHR
250 EGP33293.00000 KHR
500 EGP66586.00000 KHR
1000 EGP133172.00000 KHR
2000 EGP266344.00000 KHR
5000 EGP665860.00000 KHR
10000 EGP1331720.00000 KHR