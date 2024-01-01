柬埔寨瑞尔兑埃及磅
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KHR 兑 EGP 换算表
1 KHR = 0.01198 EGP
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EGP
|1 KHR兑EGP
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|0.0120
|0.0121
|低
|0.0119
|0.0118
|一般
|0.0119
|0.0119
|更改
|0.39%
|1.84%
|查看完整历史记录
1 KHR 兑 EGP 统计信息
过去 30 天，KHR 兑 EGP 的表现如下：30 天高点为 0.0120，30 天低点为 0.0119。这意味着 30 天平均值为 0.0119。KHR 兑 EGP 的变化为 0.39。
过去 90 天，KHR 兑 EGP 的表现如下：90 天高点为 0.0121，90 天低点为 0.0118。这意味着 90 天平均值为 0.0119。KHR 兑 EGP 的变化为 1.84。
如何将柬埔寨瑞尔兑换成埃及磅
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择KHR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择EGP作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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