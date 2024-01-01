Kamboçya rielinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile KHR → EGP çevirin

1.000 khr
7,58 egp

1.00000 KHR = 0.00758 EGP

08:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539290.931657.193623.71783.02790.796781
1 CAD0.73896211.137480.6884635.315817.526261.35440.588791
1 AUD0.649650.87913910.6052554.6733215.407753.93910.517629
1 EUR1.073351.452511.652217.7212525.45789.1180.85522

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Kamboçya rielinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Mısır Lirası
1 KHR0.00758 EGP
5 KHR0.03790 EGP
10 KHR0.07579 EGP
20 KHR0.15159 EGP
50 KHR0.37897 EGP
100 KHR0.75794 EGP
250 KHR1.89486 EGP
500 KHR3.78972 EGP
1000 KHR7.57944 EGP
2000 KHR15.15888 EGP
5000 KHR37.89720 EGP
10000 KHR75.79440 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kamboçya Rieli
1 EGP131.93600 KHR
5 EGP659.68000 KHR
10 EGP1319.36000 KHR
20 EGP2638.72000 KHR
50 EGP6596.80000 KHR
100 EGP13193.60000 KHR
250 EGP32984.00000 KHR
500 EGP65968.00000 KHR
1000 EGP131936.00000 KHR
2000 EGP263872.00000 KHR
5000 EGP659680.00000 KHR
10000 EGP1319360.00000 KHR