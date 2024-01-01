5.000 Mısır lirasından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile EGP → KHR çevirin

1,000E£ EGP = 81,98៛ KHR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 EGP → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek83,518284,2917
Düşük81,598081,5980
Ortalama82,877383,5175
Değişim-1.81%-2.35%
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1 EGP → KHR istatistikleri

EGP → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 83,5182, en düşük 81,5980 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 82,8773 oldu. EGP → KHR kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

EGP → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 84,2917, en düşük 81,5980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 83,5175 oldu. EGP → KHR kurundaki değişiklik -2.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kamboçya Rieli
1 EGP81,98420 KHR
5 EGP409,92100 KHR
10 EGP819,84200 KHR
20 EGP1.639,68400 KHR
50 EGP4.099,21000 KHR
100 EGP8.198,42000 KHR
250 EGP20.496,05000 KHR
500 EGP40.992,10000 KHR
1000 EGP81.984,20000 KHR
2000 EGP163.968,40000 KHR
5000 EGP409.921,00000 KHR
10000 EGP819.842,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Mısır Lirası
1 KHR0,01220 EGP
5 KHR0,06099 EGP
10 KHR0,12198 EGP
20 KHR0,24395 EGP
50 KHR0,60988 EGP
100 KHR1,21975 EGP
250 KHR3,04938 EGP
500 KHR6,09875 EGP
1000 KHR12,19750 EGP
2000 KHR24,39500 EGP
5000 KHR60,98750 EGP
10000 KHR121,97500 EGP