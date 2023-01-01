500 ريال كمبودي إلى جنيه مصري

تحويل KHR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ khr
٣٫٧٤ egp

1.00000 KHR = 0.00747 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 06:15
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KHR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87031.057387.91871.450091.674530.946619.2735
1GBP1.1490311.2149101.0241.666241.924141.0876722.1464
1USD0.94580.823113183.1541.37151.583780.895318.229
1INR0.01137410.009898660.012025910.01649350.01904640.01076680.21922

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه مصري
1 KHR0.00747 EGP
5 KHR0.03736 EGP
10 KHR0.07473 EGP
20 KHR0.14946 EGP
50 KHR0.37364 EGP
100 KHR0.74728 EGP
250 KHR1.86820 EGP
500 KHR3.73639 EGP
1000 KHR7.47279 EGP
2000 KHR14.94558 EGP
5000 KHR37.36395 EGP
10000 KHR74.72790 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ريال كمبوديا
1 EGP133.81900 KHR
5 EGP669.09500 KHR
10 EGP1338.19000 KHR
20 EGP2676.38000 KHR
50 EGP6690.95000 KHR
100 EGP13381.90000 KHR
250 EGP33454.75000 KHR
500 EGP66909.50000 KHR
1000 EGP133819.00000 KHR
2000 EGP267638.00000 KHR
5000 EGP669095.00000 KHR
10000 EGP1338190.00000 KHR