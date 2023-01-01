ريال كمبودي إلى وون كوري جنوبي

تحويل KHR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٣٢٦ krw

1.00000 KHR = 0.32584 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 17:19 UTC
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KHR إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 KRW
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436011.660020.964118.3122
1GBP1.1535411.23015102.2681.656521.914931.1121221.1241
1USD0.937750.812909183.13451.34661.556660.904117.172
1INR0.01127970.009778240.012028710.01619780.01872460.01087510.206557

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / وون كوريا الجنوبية
1 KHR0.32584 KRW
5 KHR1.62921 KRW
10 KHR3.25842 KRW
20 KHR6.51684 KRW
50 KHR16.29210 KRW
100 KHR32.58420 KRW
250 KHR81.46050 KRW
500 KHR162.92100 KRW
1000 KHR325.84200 KRW
2000 KHR651.68400 KRW
5000 KHR1629.21000 KRW
10000 KHR3258.42000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ريال كمبوديا
1 KRW3.06897 KHR
5 KRW15.34485 KHR
10 KRW30.68970 KHR
20 KRW61.37940 KHR
50 KRW153.44850 KHR
100 KRW306.89700 KHR
250 KRW767.24250 KHR
500 KRW1534.48500 KHR
1000 KRW3068.97000 KHR
2000 KRW6137.94000 KHR
5000 KRW15344.85000 KHR
10000 KRW30689.70000 KHR