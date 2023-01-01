ريال كمبودي إلى دينار أردني

تحويل KHR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫١٧٢ jod

1.00000 KHR = 0.00017 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436071.660280.9640518.3117
1GBP1.1535411.2301102.2641.656511.915151.1120721.1227
1USD0.937750.812942183.13451.346651.55690.904117.1715
1INR0.01127970.009778640.012028710.01619840.01872750.01087510.206551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدينار الأردني
1 KHR0.00017 JOD
5 KHR0.00086 JOD
10 KHR0.00172 JOD
20 KHR0.00345 JOD
50 KHR0.00861 JOD
100 KHR0.01723 JOD
250 KHR0.04307 JOD
500 KHR0.08615 JOD
1000 KHR0.17230 JOD
2000 KHR0.34459 JOD
5000 KHR0.86148 JOD
10000 KHR1.72296 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / ريال كمبوديا
1 JOD5803.95000 KHR
5 JOD29019.75000 KHR
10 JOD58039.50000 KHR
20 JOD116079.00000 KHR
50 JOD290197.50000 KHR
100 JOD580395.00000 KHR
250 JOD1450987.50000 KHR
500 JOD2901975.00000 KHR
1000 JOD5803950.00000 KHR
2000 JOD11607900.00000 KHR
5000 JOD29019750.00000 KHR
10000 JOD58039500.00000 KHR