50 ريال كمبودي إلى دينار أردني

تحويل KHR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

50 khr
0.009 jod

1.00000 KHR = 0.00017 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 06:45
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371451.582530.9457.3173523.270683.14150.822233
1CAD0.72915511.153910.6890525.3354816.967960.62310.599536
1AUD0.63190.86661910.5971464.6238314.704752.53710.519569
1EUR1.05821.451271.6746317.7432224.62587.98030.8702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدينار الأردني
1 KHR0.00017 JOD
5 KHR0.00086 JOD
10 KHR0.00171 JOD
20 KHR0.00343 JOD
50 KHR0.00857 JOD
100 KHR0.01715 JOD
250 KHR0.04287 JOD
500 KHR0.08574 JOD
1000 KHR0.17149 JOD
2000 KHR0.34297 JOD
5000 KHR0.85744 JOD
10000 KHR1.71487 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / ريال كمبوديا
1 JOD5831.34000 KHR
5 JOD29156.70000 KHR
10 JOD58313.40000 KHR
20 JOD116626.80000 KHR
50 JOD291567.00000 KHR
100 JOD583134.00000 KHR
250 JOD1457835.00000 KHR
500 JOD2915670.00000 KHR
1000 JOD5831340.00000 KHR
2000 JOD11662680.00000 KHR
5000 JOD29156700.00000 KHR
10000 JOD58313400.00000 KHR