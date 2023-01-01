ريال كمبودي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل KHR إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
4.59 zar

1.00000 KHR = 0.00459 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:27 UTC
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KHR إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0668588.6921.436351.659690.964218.3067
1GBP1.153611.2307102.3141.656951.914591.112321.1183
1USD0.937350.812546183.13451.346351.555690.903817.1596
1INR0.0112750.009773870.012028710.01619480.0187130.01087150.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى EUR

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KHR إلى CZK

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / راند جنوب أفريقيا
1 KHR0.00459 ZAR
5 KHR0.02294 ZAR
10 KHR0.04588 ZAR
20 KHR0.09177 ZAR
50 KHR0.22942 ZAR
100 KHR0.45885 ZAR
250 KHR1.14711 ZAR
500 KHR2.29423 ZAR
1000 KHR4.58846 ZAR
2000 KHR9.17692 ZAR
5000 KHR22.94230 ZAR
10000 KHR45.88460 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / ريال كمبوديا
1 ZAR217.93800 KHR
5 ZAR1089.69000 KHR
10 ZAR2179.38000 KHR
20 ZAR4358.76000 KHR
50 ZAR10896.90000 KHR
100 ZAR21793.80000 KHR
250 ZAR54484.50000 KHR
500 ZAR108969.00000 KHR
1000 ZAR217938.00000 KHR
2000 ZAR435876.00000 KHR
5000 ZAR1089690.00000 KHR
10000 ZAR2179380.00000 KHR