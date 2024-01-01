Kamboçya rielinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile KHR → ZAR çevirin

1.000 khr
4,66 zar

1.00000 KHR = 0.00466 ZAR

08:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539880.931857.193623.714283.0280.796844
1 CAD0.73896211.137910.6886235.315817.524561.35450.588838
1 AUD0.64940.87880110.6051634.6715215.453.91840.517471
1 EUR1.07311.452171.6524517.7194525.448589.09730.85513

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Kamboçya rielinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Güney Afrika Randı
1 KHR0.00466 ZAR
5 KHR0.02331 ZAR
10 KHR0.04663 ZAR
20 KHR0.09325 ZAR
50 KHR0.23313 ZAR
100 KHR0.46626 ZAR
250 KHR1.16566 ZAR
500 KHR2.33132 ZAR
1000 KHR4.66264 ZAR
2000 KHR9.32528 ZAR
5000 KHR23.31320 ZAR
10000 KHR46.62640 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kamboçya Rieli
1 ZAR214.47100 KHR
5 ZAR1072.35500 KHR
10 ZAR2144.71000 KHR
20 ZAR4289.42000 KHR
50 ZAR10723.55000 KHR
100 ZAR21447.10000 KHR
250 ZAR53617.75000 KHR
500 ZAR107235.50000 KHR
1000 ZAR214471.00000 KHR
2000 ZAR428942.00000 KHR
5000 ZAR1072355.00000 KHR
10000 ZAR2144710.00000 KHR