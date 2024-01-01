5 Güney Afrika randından Kamboçya rieline
Reel döviz kuru ile ZAR → KHR çevirin
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|1 ZAR → KHR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|228,5630
|229,6850
|Düşük
|222,8620
|216,6020
|Ortalama
|225,7072
|223,6761
|Değişim
|-0.43%
|2.28%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → KHR istatistikleri
ZAR → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 228,5630, en düşük 222,8620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 225,7072 oldu. ZAR → KHR kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.
ZAR → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 229,6850, en düşük 216,6020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 223,6761 oldu. ZAR → KHR kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.
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Güney Afrika randından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kamboçya Rieli
|1 ZAR
|224,60700 KHR
|5 ZAR
|1.123,03500 KHR
|10 ZAR
|2.246,07000 KHR
|20 ZAR
|4.492,14000 KHR
|50 ZAR
|11.230,35000 KHR
|100 ZAR
|22.460,70000 KHR
|250 ZAR
|56.151,75000 KHR
|500 ZAR
|112.303,50000 KHR
|1000 ZAR
|224.607,00000 KHR
|2000 ZAR
|449.214,00000 KHR
|5000 ZAR
|1.123.035,00000 KHR
|10000 ZAR
|2.246.070,00000 KHR