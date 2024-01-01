1 Güney Afrika randından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile ZAR → KHR çevirin

1 zar
224,61 khr

1,000R ZAR = 224,6៛ KHR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KHR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek228,5630229,6850
Düşük222,8620216,6020
Ortalama225,7072223,6761
Değişim-0.43%2.28%
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1 ZAR → KHR istatistikleri

ZAR → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 228,5630, en düşük 222,8620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 225,7072 oldu. ZAR → KHR kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

ZAR → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 229,6850, en düşük 216,6020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 223,6761 oldu. ZAR → KHR kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kamboçya Rieli
1 ZAR224,60700 KHR
5 ZAR1.123,03500 KHR
10 ZAR2.246,07000 KHR
20 ZAR4.492,14000 KHR
50 ZAR11.230,35000 KHR
100 ZAR22.460,70000 KHR
250 ZAR56.151,75000 KHR
500 ZAR112.303,50000 KHR
1000 ZAR224.607,00000 KHR
2000 ZAR449.214,00000 KHR
5000 ZAR1.123.035,00000 KHR
10000 ZAR2.246.070,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Güney Afrika Randı
1 KHR0,00445 ZAR
5 KHR0,02226 ZAR
10 KHR0,04452 ZAR
20 KHR0,08904 ZAR
50 KHR0,22261 ZAR
100 KHR0,44522 ZAR
250 KHR1,11306 ZAR
500 KHR2,22612 ZAR
1000 KHR4,45223 ZAR
2000 KHR8,90446 ZAR
5000 KHR22,26115 ZAR
10000 KHR44,52230 ZAR