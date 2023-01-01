ريال كمبودي إلى ريال برازيلي

تحويل KHR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
1.20 brl

1.00000 KHR = 0.00120 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:14 UTC
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KHR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.06688.62141.436171.660050.963918.3139
1GBP1.1537411.23102.2551.657121.915441.1120921.1314
1USD0.93810.813008183.13451.347251.557270.9040517.18
1INR0.0112840.009779430.012028710.01620570.01873190.01087450.206653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال البرازيلي
1 KHR0.00120 BRL
5 KHR0.00598 BRL
10 KHR0.01196 BRL
20 KHR0.02392 BRL
50 KHR0.05980 BRL
100 KHR0.11960 BRL
250 KHR0.29899 BRL
500 KHR0.59798 BRL
1000 KHR1.19595 BRL
2000 KHR2.39190 BRL
5000 KHR5.97975 BRL
10000 KHR11.95950 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ريال كمبوديا
1 BRL836.15300 KHR
5 BRL4180.76500 KHR
10 BRL8361.53000 KHR
20 BRL16723.06000 KHR
50 BRL41807.65000 KHR
100 BRL83615.30000 KHR
250 BRL209038.25000 KHR
500 BRL418076.50000 KHR
1000 BRL836153.00000 KHR
2000 BRL1672306.00000 KHR
5000 BRL4180765.00000 KHR
10000 BRL8361530.00000 KHR