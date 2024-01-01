Kamboçya rielinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile KHR → BRL çevirin

1.000 khr
1,22 brl

1.00000 KHR = 0.00122 BRL

08:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539170.931757.193623.723883.02710.796654
1 CAD0.73896211.137390.6885275.315817.530961.35390.588697
1 AUD0.64970.87920710.6053584.6736815.413453.94270.517586
1 EUR1.073251.452381.6519217.7205325.461589.10880.854985

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kamboçya rielinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Brezilya Reali
1 KHR0.00122 BRL
5 KHR0.00610 BRL
10 KHR0.01220 BRL
20 KHR0.02440 BRL
50 KHR0.06099 BRL
100 KHR0.12199 BRL
250 KHR0.30496 BRL
500 KHR0.60993 BRL
1000 KHR1.21986 BRL
2000 KHR2.43972 BRL
5000 KHR6.09930 BRL
10000 KHR12.19860 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Kamboçya Rieli
1 BRL819.76700 KHR
5 BRL4098.83500 KHR
10 BRL8197.67000 KHR
20 BRL16395.34000 KHR
50 BRL40988.35000 KHR
100 BRL81976.70000 KHR
250 BRL204941.75000 KHR
500 BRL409883.50000 KHR
1000 BRL819767.00000 KHR
2000 BRL1639534.00000 KHR
5000 BRL4098835.00000 KHR
10000 BRL8197670.00000 KHR