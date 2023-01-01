ريال كمبودي إلى تالا ساموي

تحويل KHR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.66 wst

1.00000 KHR = 0.00066 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 17:26 UTC
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KHR إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0668588.6921.436351.659690.964218.3067
1GBP1.153611.2307102.3141.656951.914591.112321.1183
1USD0.937350.812546183.13451.346351.555690.903817.1596
1INR0.0112750.009773870.012028710.01619480.0187130.01087150.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Samoan Tala
1 KHR0.00066 WST
5 KHR0.00328 WST
10 KHR0.00657 WST
20 KHR0.01314 WST
50 KHR0.03284 WST
100 KHR0.06568 WST
250 KHR0.16420 WST
500 KHR0.32840 WST
1000 KHR0.65679 WST
2000 KHR1.31359 WST
5000 KHR3.28397 WST
10000 KHR6.56793 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / ريال كمبوديا
1 WST1522.55000 KHR
5 WST7612.75000 KHR
10 WST15225.50000 KHR
20 WST30451.00000 KHR
50 WST76127.50000 KHR
100 WST152255.00000 KHR
250 WST380637.50000 KHR
500 WST761275.00000 KHR
1000 WST1522550.00000 KHR
2000 WST3045100.00000 KHR
5000 WST7612750.00000 KHR
10000 WST15225500.00000 KHR