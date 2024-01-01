Kamboçya rielinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile KHR → WST çevirin

1.000 khr
0,67 wst

1.00000 KHR = 0.00067 WST

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.540.931957.193623.716783.02980.796908
1 CAD0.73896211.1380.6886555.315817.525361.35580.588885
1 AUD0.649350.87873310.6051444.6711615.400453.91540.517472
1 EUR1.073051.45211.652517.7190925.448589.09510.855135

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Kamboçya rielinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Samoa Talası
1 KHR0.00067 WST
5 KHR0.00336 WST
10 KHR0.00672 WST
20 KHR0.01344 WST
50 KHR0.03359 WST
100 KHR0.06719 WST
250 KHR0.16797 WST
500 KHR0.33593 WST
1000 KHR0.67186 WST
2000 KHR1.34372 WST
5000 KHR3.35931 WST
10000 KHR6.71861 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Kamboçya Rieli
1 WST1488.40000 KHR
5 WST7442.00000 KHR
10 WST14884.00000 KHR
20 WST29768.00000 KHR
50 WST74420.00000 KHR
100 WST148840.00000 KHR
250 WST372100.00000 KHR
500 WST744200.00000 KHR
1000 WST1488400.00000 KHR
2000 WST2976800.00000 KHR
5000 WST7442000.00000 KHR
10000 WST14884000.00000 KHR