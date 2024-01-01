bin Samoa talasından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile WST → KHR çevirin

1,000WS$ WST = 1.477៛ KHR

05:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 WST → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.505,70001.515,2200
Düşük1.467,67001.467,6700
Ortalama1.488,30231.499,7047
Değişim-0.58%-1.77%
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1 WST → KHR istatistikleri

WST → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.505,7000, en düşük 1.467,6700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.488,3023 oldu. WST → KHR kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

WST → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.515,2200, en düşük 1.467,6700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.499,7047 oldu. WST → KHR kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9571,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0121,4850,83589,3681,418
1 AUD0,6510,614111,6830,9120,51354,9160,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Kamboçya Rieli
1 WST1.477,24000 KHR
5 WST7.386,20000 KHR
10 WST14.772,40000 KHR
20 WST29.544,80000 KHR
50 WST73.862,00000 KHR
100 WST147.724,00000 KHR
250 WST369.310,00000 KHR
500 WST738.620,00000 KHR
1000 WST1.477.240,00000 KHR
2000 WST2.954.480,00000 KHR
5000 WST7.386.200,00000 KHR
10000 WST14.772.400,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Samoa Talası
1 KHR0,00068 WST
5 KHR0,00338 WST
10 KHR0,00677 WST
20 KHR0,01354 WST
50 KHR0,03385 WST
100 KHR0,06769 WST
250 KHR0,16924 WST
500 KHR0,33847 WST
1000 KHR0,67694 WST
2000 KHR1,35388 WST
5000 KHR3,38470 WST
10000 KHR6,76940 WST