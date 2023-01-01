ريال كمبودي إلى ريال قطري

تحويل KHR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.89 qar

1.00000 KHR = 0.00089 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0666588.67541.436241.659770.9641518.3085
1GBP1.1535411.23045102.2931.65681.914651.1121821.1201
1USD0.937550.812711183.13451.34651.556060.903917.1645
1INR0.01127710.009775850.012028710.01619660.01871730.01087270.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال القطري
1 KHR0.00089 QAR
5 KHR0.00443 QAR
10 KHR0.00886 QAR
20 KHR0.01772 QAR
50 KHR0.04430 QAR
100 KHR0.08860 QAR
250 KHR0.22149 QAR
500 KHR0.44299 QAR
1000 KHR0.88598 QAR
2000 KHR1.77196 QAR
5000 KHR4.42989 QAR
10000 KHR8.85978 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / ريال كمبوديا
1 QAR1128.70000 KHR
5 QAR5643.50000 KHR
10 QAR11287.00000 KHR
20 QAR22574.00000 KHR
50 QAR56435.00000 KHR
100 QAR112870.00000 KHR
250 QAR282175.00000 KHR
500 QAR564350.00000 KHR
1000 QAR1128700.00000 KHR
2000 QAR2257400.00000 KHR
5000 QAR5643500.00000 KHR
10000 QAR11287000.00000 KHR