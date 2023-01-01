ألف ريال قطري إلى ريال كمبودي

تحويل QAR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
١٬١٢٨٬١٥٠ khr

1.00000 QAR = 1128.15000 KHR

Mid-market exchange rate at 11:33
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.1921.36405285.3750.8049910.93035781.5251.53657
1INR0.012020410.01639643.430320.00967630.01118339.394230.0184702
1CAD0.73311160.9891209.2120.5901480.682059572.9451.12648
1PKR0.003504160.2915180.0047798510.002820820.003260142.738590.00538439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / ريال كمبوديا
1 QAR1128.15000 KHR
5 QAR5640.75000 KHR
10 QAR11281.50000 KHR
20 QAR22563.00000 KHR
50 QAR56407.50000 KHR
100 QAR112815.00000 KHR
250 QAR282037.50000 KHR
500 QAR564075.00000 KHR
1000 QAR1128150.00000 KHR
2000 QAR2256300.00000 KHR
5000 QAR5640750.00000 KHR
10000 QAR11281500.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال القطري
1 KHR0.00089 QAR
5 KHR0.00443 QAR
10 KHR0.00886 QAR
20 KHR0.01773 QAR
50 KHR0.04432 QAR
100 KHR0.08864 QAR
250 KHR0.22160 QAR
500 KHR0.44321 QAR
1000 KHR0.88641 QAR
2000 KHR1.77282 QAR
5000 KHR4.43206 QAR
10000 KHR8.86411 QAR