2000 ريال كمبودي إلى ريال قطري

تحويل KHR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ khr
١٫٧٦ qar

1.00000 KHR = 0.00088 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:30
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

KHR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.372651.586170.945357.317423.282183.14850.823181
1CAD0.72851811.155550.688715.3308616.961560.57520.599702
1AUD0.630450.86538710.5960014.6132514.678252.4210.518974
1EUR1.05781.451991.6778517.7403524.62887.95450.8707

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال القطري
1 KHR0.00088 QAR
5 KHR0.00441 QAR
10 KHR0.00882 QAR
20 KHR0.01764 QAR
50 KHR0.04411 QAR
100 KHR0.08822 QAR
250 KHR0.22056 QAR
500 KHR0.44112 QAR
1000 KHR0.88225 QAR
2000 KHR1.76450 QAR
5000 KHR4.41125 QAR
10000 KHR8.82249 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / ريال كمبوديا
1 QAR1133.47000 KHR
5 QAR5667.35000 KHR
10 QAR11334.70000 KHR
20 QAR22669.40000 KHR
50 QAR56673.50000 KHR
100 QAR113347.00000 KHR
250 QAR283367.50000 KHR
500 QAR566735.00000 KHR
1000 QAR1133470.00000 KHR
2000 QAR2266940.00000 KHR
5000 QAR5667350.00000 KHR
10000 QAR11334700.00000 KHR