1 ريال كمبودي إلى ريال قطري
تحويل KHR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال قطري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / ريال كمبوديا
|1 QAR
|1133.47000 KHR
|5 QAR
|5667.35000 KHR
|10 QAR
|11334.70000 KHR
|20 QAR
|22669.40000 KHR
|50 QAR
|56673.50000 KHR
|100 QAR
|113347.00000 KHR
|250 QAR
|283367.50000 KHR
|500 QAR
|566735.00000 KHR
|1000 QAR
|1133470.00000 KHR
|2000 QAR
|2266940.00000 KHR
|5000 QAR
|5667350.00000 KHR
|10000 QAR
|11334700.00000 KHR