Kamboçya rielinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile KHR → QAR çevirin

1.000 khr
0,89 qar

1.00000 KHR = 0.00089 QAR

07:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539410.931657.193623.699883.02840.796844
1 CAD0.73901611.137650.6885145.3161917.514861.35930.588881
1 AUD0.64960.87900610.6052084.6729615.395453.93520.51763
1 EUR1.073351.45241.6523217.7212525.438589.11850.85528

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Kamboçya rielinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Katar Riyali
1 KHR0.00089 QAR
5 KHR0.00447 QAR
10 KHR0.00895 QAR
20 KHR0.01789 QAR
50 KHR0.04473 QAR
100 KHR0.08945 QAR
250 KHR0.22363 QAR
500 KHR0.44727 QAR
1000 KHR0.89453 QAR
2000 KHR1.78907 QAR
5000 KHR4.47267 QAR
10000 KHR8.94535 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Kamboçya Rieli
1 QAR1117.90000 KHR
5 QAR5589.50000 KHR
10 QAR11179.00000 KHR
20 QAR22358.00000 KHR
50 QAR55895.00000 KHR
100 QAR111790.00000 KHR
250 QAR279475.00000 KHR
500 QAR558950.00000 KHR
1000 QAR1117900.00000 KHR
2000 QAR2235800.00000 KHR
5000 QAR5589500.00000 KHR
10000 QAR11179000.00000 KHR