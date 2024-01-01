100 Katar riyalinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile QAR → KHR çevirin

1,000QR QAR = 1.109៛ KHR

19:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 QAR → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.115,61001.122,2900
Düşük1.109,13001.109,1300
Ortalama1.113,40501.114,9412
Değişim-0.43%-1.17%
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1 QAR → KHR istatistikleri

QAR → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.115,6100, en düşük 1.109,1300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.113,4050 oldu. QAR → KHR kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

QAR → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.122,2900, en düşük 1.109,1300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.114,9412 oldu. QAR → KHR kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,21198,2170,5630,6731.226,81,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kamboçya Rieli
1 QAR1.109,13000 KHR
5 QAR5.545,65000 KHR
10 QAR11.091,30000 KHR
20 QAR22.182,60000 KHR
50 QAR55.456,50000 KHR
100 QAR110.913,00000 KHR
250 QAR277.282,50000 KHR
500 QAR554.565,00000 KHR
1000 QAR1.109.130,00000 KHR
2000 QAR2.218.260,00000 KHR
5000 QAR5.545.650,00000 KHR
10000 QAR11.091.300,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Katar Riyali
1 KHR0,00090 QAR
5 KHR0,00451 QAR
10 KHR0,00902 QAR
20 KHR0,01803 QAR
50 KHR0,04508 QAR
100 KHR0,09016 QAR
250 KHR0,22540 QAR
500 KHR0,45080 QAR
1000 KHR0,90161 QAR
2000 KHR1,80321 QAR
5000 KHR4,50803 QAR
10000 KHR9,01606 QAR