ريال كمبودي إلى بيزو تشيلي

تحويل KHR إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
216 clp

1.00000 KHR = 0.21637 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:15 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KHR إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 CLP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chilean Peso
1 KHR0.21637 CLP
5 KHR1.08184 CLP
10 KHR2.16367 CLP
20 KHR4.32734 CLP
50 KHR10.81835 CLP
100 KHR21.63670 CLP
250 KHR54.09175 CLP
500 KHR108.18350 CLP
1000 KHR216.36700 CLP
2000 KHR432.73400 CLP
5000 KHR1081.83500 CLP
10000 KHR2163.67000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / ريال كمبوديا
1 CLP4.62178 KHR
5 CLP23.10890 KHR
10 CLP46.21780 KHR
20 CLP92.43560 KHR
50 CLP231.08900 KHR
100 CLP462.17800 KHR
250 CLP1155.44500 KHR
500 CLP2310.89000 KHR
1000 CLP4621.78000 KHR
2000 CLP9243.56000 KHR
5000 CLP23108.90000 KHR
10000 CLP46217.80000 KHR