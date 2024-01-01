Kamboçya rielinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile KHR → CLP çevirin

1.000 khr
235 clp

1.00000 KHR = 0.23513 CLP

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551451.0733589.1181.452621.65220.94851518.3079
1 GBP1.1693911.25515104.2121.698661.932041.1091921.4088
1 USD0.931650.796718183.02791.353351.539290.8837517.0568
1 INR0.01122110.009595780.012044110.01629990.01853940.0106440.205435

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Kamboçya rielinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Şili Pesosu
1 KHR0.23513 CLP
5 KHR1.17563 CLP
10 KHR2.35126 CLP
20 KHR4.70252 CLP
50 KHR11.75630 CLP
100 KHR23.51260 CLP
250 KHR58.78150 CLP
500 KHR117.56300 CLP
1000 KHR235.12600 CLP
2000 KHR470.25200 CLP
5000 KHR1175.63000 CLP
10000 KHR2351.26000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Kamboçya Rieli
1 CLP4.25303 KHR
5 CLP21.26515 KHR
10 CLP42.53030 KHR
20 CLP85.06060 KHR
50 CLP212.65150 KHR
100 CLP425.30300 KHR
250 CLP1063.25750 KHR
500 CLP2126.51500 KHR
1000 CLP4253.03000 KHR
2000 CLP8506.06000 KHR
5000 CLP21265.15000 KHR
10000 CLP42530.30000 KHR