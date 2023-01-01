ريال كمبودي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل KHR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٥٠ xof

1.00000 KHR = 0.14976 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:26 UTC
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KHR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0668588.6921.436351.659690.964218.3067
1GBP1.153611.2307102.3141.656951.914591.112321.1183
1USD0.937350.812546183.13451.346351.555690.903817.1596
1INR0.0112750.009773870.012028710.01619480.0187130.01087150.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KHR0.14976 XOF
5 KHR0.74879 XOF
10 KHR1.49757 XOF
20 KHR2.99514 XOF
50 KHR7.48785 XOF
100 KHR14.97570 XOF
250 KHR37.43925 XOF
500 KHR74.87850 XOF
1000 KHR149.75700 XOF
2000 KHR299.51400 XOF
5000 KHR748.78500 XOF
10000 KHR1497.57000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / ريال كمبوديا
1 XOF6.67748 KHR
5 XOF33.38740 KHR
10 XOF66.77480 KHR
20 XOF133.54960 KHR
50 XOF333.87400 KHR
100 XOF667.74800 KHR
250 XOF1669.37000 KHR
500 XOF3338.74000 KHR
1000 XOF6677.48000 KHR
2000 XOF13354.96000 KHR
5000 XOF33387.40000 KHR
10000 XOF66774.80000 KHR