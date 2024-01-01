Kamboçya rielinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile KHR → XOF çevirin

1.000 khr
150 xof

1.00000 KHR = 0.14994 XOF

08:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.073189.09731.452171.652450.9478518.3149
1 GBP1.1694111.25495104.1961.698261.932481.1084321.4186
1 USD0.931850.796844183.0281.353251.539880.8832517.0673
1 INR0.01122370.00959730.012044110.01629870.01854660.0106380.205561

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Kamboçya rielinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / CFA Frangı BCEAO
1 KHR0.14994 XOF
5 KHR0.74970 XOF
10 KHR1.49941 XOF
20 KHR2.99882 XOF
50 KHR7.49705 XOF
100 KHR14.99410 XOF
250 KHR37.48525 XOF
500 KHR74.97050 XOF
1000 KHR149.94100 XOF
2000 KHR299.88200 XOF
5000 KHR749.70500 XOF
10000 KHR1499.41000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kamboçya Rieli
1 XOF6.66927 KHR
5 XOF33.34635 KHR
10 XOF66.69270 KHR
20 XOF133.38540 KHR
50 XOF333.46350 KHR
100 XOF666.92700 KHR
250 XOF1667.31750 KHR
500 XOF3334.63500 KHR
1000 XOF6669.27000 KHR
2000 XOF13338.54000 KHR
5000 XOF33346.35000 KHR
10000 XOF66692.70000 KHR