250 CFA Frangı BCEAO'dan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile XOF → KHR çevirin

1,000CFA XOF = 6,511៛ KHR

10:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 XOF → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,76956,9740
Düşük6,49656,4965
Ortalama6,64976,7882
Değişim-3.23%-6.42%
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1 XOF → KHR istatistikleri

XOF → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,7695, en düşük 6,4965 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6497 oldu. XOF → KHR kurundaki değişiklik -3.23 değerindeydi.

XOF → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,9740, en düşük 6,4965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,7882 oldu. XOF → KHR kurundaki değişiklik -6.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94412,6291,6922.179,72
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1290,9551.230,49
1 EUR1,0560,8361,48111,62510,5561,4151.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kamboçya Rieli
1 XOF6,51134 KHR
5 XOF32,55670 KHR
10 XOF65,11340 KHR
20 XOF130,22680 KHR
50 XOF325,56700 KHR
100 XOF651,13400 KHR
250 XOF1.627,83500 KHR
500 XOF3.255,67000 KHR
1000 XOF6.511,34000 KHR
2000 XOF13.022,68000 KHR
5000 XOF32.556,70000 KHR
10000 XOF65.113,40000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / CFA Frangı BCEAO
1 KHR0,15358 XOF
5 KHR0,76789 XOF
10 KHR1,53578 XOF
20 KHR3,07156 XOF
50 KHR7,67890 XOF
100 KHR15,35780 XOF
250 KHR38,39450 XOF
500 KHR76,78900 XOF
1000 KHR153,57800 XOF
2000 KHR307,15600 XOF
5000 KHR767,89000 XOF
10000 KHR1.535,78000 XOF