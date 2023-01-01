ريال كمبودي إلى جنيه مانكس

تحويل KHR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.19 imp

1.00000 KHR = 0.00019 IMP

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.36171.513780.912957.1529522.16683.3350.791954
1 CAD0.73437611.111680.6704495.2529616.278161.19920.581592
1 AUD0.66060.89953910.6030954.7252414.642955.05110.523165
1 EUR1.095351.491541.6581117.8349824.279591.2810.8675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه جزيرة مان
1 KHR0.00019 IMP
5 KHR0.00096 IMP
10 KHR0.00192 IMP
20 KHR0.00385 IMP
50 KHR0.00962 IMP
100 KHR0.01925 IMP
250 KHR0.04811 IMP
500 KHR0.09623 IMP
1000 KHR0.19246 IMP
2000 KHR0.38491 IMP
5000 KHR0.96228 IMP
10000 KHR1.92456 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / ريال كمبوديا
1 IMP5196.00000 KHR
5 IMP25980.00000 KHR
10 IMP51960.00000 KHR
20 IMP103920.00000 KHR
50 IMP259800.00000 KHR
100 IMP519600.00000 KHR
250 IMP1299000.00000 KHR
500 IMP2598000.00000 KHR
1000 IMP5196000.00000 KHR
2000 IMP10392000.00000 KHR
5000 IMP25980000.00000 KHR
10000 IMP51960000.00000 KHR