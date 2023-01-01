100 ريال كمبودي إلى جنيه مانكس

تحويل KHR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ khr
٠٫٠٢ imp

1.00000 KHR = 0.00020 IMP

متوسط سعر صرف السوق عند 06:38
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KHR إلى IMP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 IMP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37131.583280.94517.317423.280683.1650.822639
1CAD0.72923511.154580.6891935.336116.976960.64680.599897
1AUD0.63160.86611310.5969194.6216714.70452.5270.519579
1EUR1.05811.450971.6752717.7425424.63387.99690.87035

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه جزيرة مان
1 KHR0.00020 IMP
5 KHR0.00099 IMP
10 KHR0.00199 IMP
20 KHR0.00398 IMP
50 KHR0.00995 IMP
100 KHR0.01989 IMP
250 KHR0.04973 IMP
500 KHR0.09946 IMP
1000 KHR0.19893 IMP
2000 KHR0.39786 IMP
5000 KHR0.99464 IMP
10000 KHR1.98928 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / ريال كمبوديا
1 IMP5026.94000 KHR
5 IMP25134.70000 KHR
10 IMP50269.40000 KHR
20 IMP100538.80000 KHR
50 IMP251347.00000 KHR
100 IMP502694.00000 KHR
250 IMP1256735.00000 KHR
500 IMP2513470.00000 KHR
1000 IMP5026940.00000 KHR
2000 IMP10053880.00000 KHR
5000 IMP25134700.00000 KHR
10000 IMP50269400.00000 KHR